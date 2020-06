W ostatnich tygodniach o Meghan Markle było wyjątkowo cicho. Mogłoby się nawet wydawać, że światowe media częściowo zapomniały o byłej księżnej. To zmieni się lada moment. Na horyzoncie pojawiła się bowiem nowa książka odsłaniająca kulisy barwnego życia 38-latki.

Meghan Markle skrytykowana przez autorkę książki

Książka "Meghan and Harry: The Real Story" autorstwa Lady Colin Campbell trafi do sprzedaży dopiero pod koniec lipca, jednak już teraz wzbudza niemałe kontrowersje. Wiele osób twierdzi, że pozycja pogrąży książęcą parę. Cóż, fragmenty które wyciekły do sieci wskazują na to, że autorka rzeczywiście nie pała szczególną sympatią do Meghan Markle. Campbell nazywa ją "osobą uzależnioną od sławy" oraz "manipulantką". To jednak nie wszystko. Ponoć była księżna rozważa w przyszłości kandydowanie na urząd prezydenta USA.

W rozmowie z serwisem Page Six Lady Colin Campbell zdradziła, że niewygodne informacje o Meghan Markle pochodzą ze sprawdzonych źródeł.

Znam wiele osób: członków rodziny królewskiej, dworzan, ich przyjaciół. Bywałam na ich przyjęciach - pochwaliła się.

Biografka nie ma też najlepszego zdania o księciu Harrym. Uważa, że dał się nabrać na zagrywki Meghan, która od początku planowała zdobyć księcia.

Co do Harry'ego, to powinien był bardziej myśleć. To nonsens, że ona (Meghan Markle przyp. red.) nie wiedziała o nim na początku znajomości. Proszę was... Sprawdzała go w książkach - skomentowała Colin Campbell.

Póki co książęca para nie odniosła się jeszcze do zapowiedzi książki na ich temat. Jedno jest pewne - "Meghan and Harry: The Real Story" ma szansę stać się bestsellerem. Skandal murowany.