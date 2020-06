Cezary Pazura chce mieć kolejne dziecko? Edyta Pazura zgadza się pod jednym warunkiem. Chodzi o pieniądze

Cezary Pazura i Edyta Pazura to jedno z najbardziej lubianych małżeństw w polskim show-biznesie. Oboje często i otwarcie mówią o swojej niezwykłej relacji. Razem spełniają się w roli rodziców i wychowują wspólnie trójkę dzieci: jedenastoletnią Amelię, ośmioletniego Antoniego i dwuletnią Ritę. Oprócz tego aktor jest jeszcze ojcem już dorosłej Anastazji Pazury, córki z poprzedniego małżeństwa. Pazura nie ukrywa, że dzieci są dla niego najważniejsze. Dlatego pragnie mieć jeszcze jedno. Jednak ukochana żona postawiła mu warunek.

Cezary Pazura pragnie mieć jeszcze jedno dziecko

Cezary Pazura często publikuje zdjęcia z pociechami, pokazując, jak spędza z nimi czas. Widać, że doskonale sprawdza się w roli ojca. Mimo to jego żona Edyta w programie "W roli głównej", gdzie udzielała wywiadu Magdzie Mołek, stwierdziła, że "fabryka została zamknięta" i nie planuje kolejnego dziecka. Aktor jednak nie chciał tak szybko się poddać i wynegocjował z żoną nowe warunki. Co ciekawe, Edyta sama na nie przystała.

Mamy warunek teraz nowy. Wynegocjowałem. Jeżeli by się udało mieć sowite, dobre zaplecze finansowe, bo dzieci kosztują, to ja bym się zdecydował. Edytka powiedziała, że też. Dlatego zacząłem grać w totka znowu - powiedział Cezary Pazura w programie "W roli głównej".

Jak widać, aktor robi wszystko, by mieć jeszcze jedną pociechę. A co na to Edyta? Nie będzie łatwo ją przekonać, skoro zaledwie miesiąc temu tak odpowiadała na Instagramie na pytania o czwartą ciążę:

O nie. U nas już fabryka zamknięta.

Warto dodać, że Cezary Pazura w tym roku skończy 58 lat. Choć ma za sobą wiele związków i niepowodzeń, szczęście odnalazł w końcu u boku młodszej o 26 lat Edyty Pazury. Para pobrała się w 2009 roku i od tego czasu jest nierozłączna.