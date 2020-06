Anna Mucha broni Matyldy Damięckiej. Odniosła się do hejterskich ataków pod jej adresem

cerrie35 godzinę temu Oceniono 4 razy 0

Oczywiście, że toleruję. Jest wielu znanych homoseksualistów, którzy są znanymi i dobrymi muzykami. Taki Elton John, czy Ricki Martin. Żyją od dawna w związkach partnerskich i wychowują wspólnie ze swoimi partnerami dzieci.

Takich ludzi to ja jak najbardziej toleruję. Ponieważ starają się wieść normalne życie i funkcjonują jak zwyczajni ludzie heteroseksualni. Natomiast nigdy nie zaakceptuję tego co się wyprawia na paradach równości. Nigdy nie zaakceptuję tego, że ci ludzie domagają się, aby traktowano ich na równi z heteroseksualnym społeczeństwem, a zachowują się jak dzikusy. Poza tym niech ci ludzie udowodnią mi w racjonalny sposób, iż to że są homoseksualni nie ma negatywnego wpływu na wychowywanie dzieci. Niech po prostu pokażą heteroseksualnej większości, że nie musimy się ich obawiać. Ale niech robią to w rozsądny sposób, popierając swoje działania racjonalnymi dowodami. A nie, wyzywają nas od homofobów, bo większość nie chce zaakceptować mniejszości. Niestety tak to działa, że we wszystkich dziedzinach życia liczy się głos większości, a mniejszość musi się dostosować. W końcu skądś to wynika, że są w mniejszości, prawda?

A co ja mam powiedzieć synkowi gdybyśmy na ulicy zobaczyli tych dzikusów z parady poprzebieranych w jakieś dziwaczne stroje, domagających się normalnego traktowania? Przecież to byłoby ewidentne zaprzeczenie.