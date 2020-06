Niespełna tydzień temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powitali na świecie pierwsze wspólne dziecko - syna Henryka. Chłopiec przyszedł na świat dokładnie 10 czerwca. Świeżo upieczony tata jako pierwszy pochwalił się zdjęciami syna i żony na Instagramie. Gosia poszła w ślad za nim i także zaczęła pokazywać małego Henia w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o pokazywaniu dziecka: "Jak jesteś z czegoś dumny, masz ochotę się tym chwalić"

Małgorzata Rozenek pokazała nowe zdjęcia Radzia i Henia

Gosia i Radek od dawna marzyli o potomku, jednak gwiazda długo nie mogła zajść w ciążę. Z pomocą przyszła metoda in vitro. Nie ma co się dziwić, że teraz z dumą chwalą się małym Heniem na Instagramie. To w końcu ich oczko w głowie. We wtorek rano "Perfekcyjna" uraczyła obserwatorów wyjątkowo uroczym zdjęciem. Widzimy na nim świeżo upieczonego tatę oraz śpiącego tuż obok syna.

Zdjęcie uzupełnia wzruszający opis.

Niedaleko pada jabłko... Tatuś troszkę zmęczony, bo potańczył z Henryczkiem nad ranem, ale nie jakoś długo, może dwie godzinki. (...) Kocham ich bardzo i powiem Wam szczerze, że jak na nich patrzę razem, na tego mojego wytatuowanego, rock’ n rollowego Radzia, który ma w sobie tyle miłości i troski do Henia, to aż się wzruszam, ale może to tylko hormony - czytamy.

Każde kolejne zdjęcie małego Henryka z miejsca podbija serca internautów. Nie inaczej było tym razem. W komentarzach od razu pojawiły się zachwyty i miłe słowa.

Jejku, jaki słodki widok!

Synuś cały tatuś.

Piękne chłopaki. Dużo zdrówka dla was - piszą fani Gosi.

Widać, że Radosław Majdan szybko odnalazł się nowej roli. Czekamy na więcej zdjęć świeżo upieczonego ojca z synem.