Victoria Beckham uwielbiała obcisłe kreacje, ale potem z nich zrezygnowała. Po latach zdradziła tajemnicę

Victoria Beckham dziś jest ikoną mody, która projektuje niebywałe stroje. Jednak zasłynęła z całkowicie innego powodu. Na początku swojej kariery była członkinią zespołu "Spice Girls". Jej znakiem rozpoznawczym były bardzo kobiece, ale zawsze obcisłe kreacje. Teraz postanowiła zdradzić, dlaczego zawsze nosiła taki typ ubrań.

Victoria Beckham zdradza, dlaczego nosiła obcisłe ubrania

Victoria Beckham udzieliła obszernego wywiadu dziennikowi "The Guardian", w którym odniosła się do swojej przeszłości. Zdradziła także, co nią kierowało przy wyborze strojów. Okazuje się, że jej styl był podyktowany brakiem pewności siebie i niską samooceną.

Patrząc wstecz, wydaje mi się, że była to oznaka niepewności - powiedziała Victoria w udzielonym wywiadzie.

Następnie dodała, że z wiekiem całkowicie zmieniła podejście do siebie, co można zauważyć w jej obecnym sposobie ubierania. Swoim ubiorem wyraża siebie.

Kiedyś nosiłam wiele sukienek z gorsetem i nadal mam niektóre z nich, ale mój obecny styl stał się bardziej luźny .

Teraz wiem, w czym czuję się dobrze. Nie muszę już nic udowadniać swoim strojami - dodała.

Warto przypomnieć, że swoją karierę jako projektanta Victoria rozpoczęła w 2004 roku. Najpierw zajmowała się akcesoriami, a cztery lata później zadebiutowała na nowojorskim Fashion Weeku. W 2011 roku otrzymała tytuł Projektantki Roku. Choć zajęła się projektowaniem jeszcze podczas funkcjonowania grupy Spice Girls, pasja związana z tworzeniem kreacji zwyciężyła. W końcu pasję do tworzenia odkryła już jako dziecko.