Anna Lewandowska odtworzyła kultowy taniec do "Hips Don't Lie", który tańczyła w 8 miesiącu ciąży. My patrzymy na figurę. Wow!

Anna Lewandowska na początku maja przywitała na świecie drugą córkę, Laurę. Był to jeden z najbardziej wyczekiwanych porodów w polskim show-biznesie w ostatnim czasie. Wielu internautów zastanawiało się zapewne, jak szybko trenerka tym razem wróci do figury sprzed porodu. W końcu podczas pierwszej ciąży przyszło jej to bardzo szybko i łatwo. Choć ostatnio sama przyznała, że odczuwa już wiek i zmęczenie, a ciało nie regeneruje się tak szybko, jej figura i tak zachwyca. Teraz trenerka postanowiła odtworzyć taniec do utworu "Hips Don't Lie", który wykonywała będąc w 8. miesiącu ciąży.

Anna Lewandowska odtworzyła taniec do utworu Shakiry

Anna Lewandowska przez całą ciążę była bardzo aktywna. Często publikowała InstaStories, na których tańczyła lub ćwiczyła. Internauci byli zaskoczeni jej aktywnością, nawet niektórzy z nich martwili się, czy aby takie ćwiczenia nie zaszkodzą maleństwu. Trenerka nie brała do siebie tych uwag i nawet po porodzie nie zwolniła tempa. Jak widać, opłacało się. Jej taniec, w którym porównuje sylwetkę w 8. miesiącu ciąży do obecnej, jest zdumiewający.

Zobacz wideo Zobaczcie kolejny taniec w wykonaniu Anny Lewandowskiej

Figura Anny Lewandowskiej jest idealnym przykładem na to, że aktywność fizyczna się popłaca. Co więcej, na następnym udostępnionym zdjęciu na InstaStories wyznała, że jest gotowa na życiową formę.

Nas zastanawia tylko fakt, skąd Ania bierze energię na to wszystko. W końcu oprócz ćwiczeń jest mamą na pełnym etacie, zajmuje się domem, a ostatnio wyznała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN", że piszę kolejną książkę. To zdecydowanie kobieta rakieta.