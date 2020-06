Za nami czwarta edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Tym razem aż dwa małżeństwa przetrwały: Agnieszka i Wojtek oraz Oliwia i Łukasz. Ci drudzy już nawet powitali na świecie pierwsze dziecko - syna Franka. Nie udało się Joannie i Adamowi, którzy już podczas nagrań nie potrafili się ze sobą porozumieć. Większa niechęć była z jego strony. I choć uczestniczka się starała, to nie potrafiła pokonać bariery, jaką jej postawił.

REKLAMA

Zobacz wideo Asia z wizytą u Oliwii i Łukasza. Miała ważny powód

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam będzie znowu ojcem?!

Jak się okazuje, Adam już ułożył sobie życie prywatne. Jeszcze podczas nagrań związał się z nową partnerką, o czym nie poinformował swojej żony. Dopiero teraz zdecydował się pochwalić fanom nową miłością. Dodał zdjęcie z ukochaną oraz InstaStories, na którym ona prowadziła wózek. Potwierdzili tym samym plotki, jakie krążyły od jakiegoś czasu, że spodziewają się dziecka. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Teraz jednak portal Pudelek donosi, że Adam ma zostać ojcem po raz drugi. Zakochanych miała zobaczyć osoba, która ich rozpoznała i doniosła, że spodziewają się kolejnego dziecka. Jednak dostrzegliśmy, że to nieprawda... Ukochana Adama na zdjęciach, jakie podesłała do portalu, trzyma w ramionach niemowlę, a jego główkę przytrzymuje ręką. Świadczy to o tym, że dziecko przyszło na świat nie więcej jak cztery miesiące temu. Donosiciel pokierował się najwidoczniej widokiem świeżo upieczonej mamy, która jak większość kobiet po porodzie jeszcze ma większy brzuch.