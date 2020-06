Krzysztof Ibisz spędza czas z bliskimi. "Miły spacer z ex żoną, zawsze naszym aktualnym Synem"

Krzysztof Ibisz nie ukrywa, że z byłą żoną Anną Nowak ma bardzo dobre relacje. Choć rozstali się ponad 10 lat temu i na początku nie mieli najlepszych relacji, to udało im się odbudować relację. Teraz utrzymują przyjacielskie stosunki i wspólnie wychowują syna Vincenta. Są idealnym przykładem na to, że pomimo rozwodu, można nadal ze sobą przyjemnie spędzać czas (a jak wiemy, nie zdarza się to często). Oboje także postawili na pierwszym miejscu rodzicielstwo i ze względu na syna często się spotykają. Nawet domową izolację spędzili wspólnie, a teraz, gdy obostrzenia są znoszone, nadal przebywają razem.

Krzysztof Ibisz spaceruje z rodziną

Prezenter postanowił upalny długi weekend spędzić w gronie najbliższych i wybrał się na spacer po lesie. Towarzyszyli mu była żona, syn i ukochany pupil, pies Nicpoń. Zdjęciem z wyprawy pochwalił się na Instagramie.

Miły spacer z ex żoną, zawsze naszym aktualnym Synem i Nicponiem super psem - podpisał zdjęcie Krzysztof Ibisz.

Internauci nie tylko są zachwyceni zdjęciem, na którym każdy z członków rodziny wygląda super, ale i relacją prezentera z była żoną. Ich zdaniem taka zgodność po rozwodzie zdarza się niezwykle rzadko.

Wspaniali jesteście! Można zachować zdrową relację z ex.

Uwielbiam patrzeć na waszą rodzinę. To się nazywa zdrowa relacja.

Tylko brać z Was przykład - czytamy pod zamieszczonym postem.

Warto dodać, że Anna Nowak i Krzysztof Ibisz przeżyli tylko 4 lata w małżeństwie i rozstali się w bardzo napiętych relacjach. Dopiero po jakimś czasie oboje doszli do porozumienia. Od pewnego czasu ich relacja jest tak bliska, że fani mieli nadzieję, że dadzą sobie drugą szansę. Oni nigdy tego nie potwierdzili, ale z chęcią podsycali plotki, chociażby flirtując ze sobą na Instagramie.