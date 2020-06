Księżna Middleton chętnie sięga po ubrania i buty od znanych projektantów. Żona księcia Williama znana jest jednak również z tego, że nie wstydzi się pokazywać w stylizacjach, które można dostać w popularnych sieciówkach. Tak było też i tym razem. Księżna Kate postawiła tym razem na kolczyki, które można kupić za mniej niż 30 złotych.

REKLAMA

Księżna Kate w tanich kolczykach

Księżna Kate słynie z wysmakowanego gustu i... oszczędności. W przeciwieństwie do Meghan Markle piękna żona księcia Williama od zawsze starała się nie obciążać królewskiego budżetu. Jakiś czas temu pisaliśmy, że pojawiła się w kolczykach za 8 funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 38 złotych. Teraz Middleton postawiła na jeszcze tańszy model, bo wart 5 funtów, czyli około 25 złotych!

Kolczyki, jakie księżna Kate zaprezentowała podczas jednego z instagramowych nagrań, można kupić online w znanej sieciowice sprzedającej sztuczną biżuterię i odzież. Mowa o sklepie Accessorize.

Księżna Kate w kolczykach za 25 złotych Fot. Instagram/kensingtonroyal

Co więcej, księżna wybrała te same kolczyki także na oficjalne spotkanie. Czujni internauci wyłapali wszak, że miała je na sobie wcześniej, podczas wyjazdu do Dublina. Wtedy jednak postanowiła zestawić je z szykowną suknią od amerykańskiego projektanta Oscara De La Renty.

Księżna Kate w kolczykach za 25 złotych Fot. AP ; screen accessorize.com

Takim właśnie sposobem księżna Kate kolejny raz udowodniła, że nie trzeba wydawać fortuny, by wyglądać z klasą i modnie. Jej stylizacje pokochały miliony kobiet na całym świecie. W końcu nieustannie jest uważana za ikonę mody, a eksperci równie często stawiają ją za wzór.