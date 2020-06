Izabella Łukomska-Pyżalska nie jest stałą bywalczynią warszawskich salonów. Ciężko nawet nazwać ją celebrytką, a mimo wszystko stale gości na łamach show-biznesowych portali. Jak trafiła do branży? Swego czasu pojawiła się w polskim i amerykańskim "Playboyu". Obecnie spełnia się jako żona i matka szóstki dzieci. Mimo wielu ciąż była modelka nadal zachwyca swoją nienaganną figurą, co regularnie gwarantuje jej uwagę mediów.

Izabella Łukomska-Pyżalska pozuje na plaży

Mimo że do kalendarzowego lata zostało jeszcze kilka dni, to polskie gwiazdy i celebryci ruszyli już tłumnie na wczasy w kraju. Słoneczna aura ostatnich dni szczególnie zachęcała do wypoczynku na świeżym powietrzu. Z wakacyjnej pogody skorzystała między innymi Izabella Łukomska-Pyżalska. Mama szóstki dzieci zapozowała do zdjęcia w staniku i krótkich spodenkach, odsłaniając przy tym swój szczupły brzuch.

Weekend jak z dzieciństwa... kąpiel na gliniankach - dopisała obok zdjęcia.

Internauci nie kryli zachwytów nad sylwetką Łukomskiej-Pyżalskiej. W sekcji komentarzy z miejsca pojawiły się komplementy.

Pięknie wyglądasz Izka.

Napatrzeć się na Panią nie mogę.

Wygląda Pani pięknie i bardzo młodo - czytamy.

Dodajmy, że Izabella Łukomska-Pyżalska jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w Polsce. W 2013 roku magazyn "Wprost" oszacował jej majątek na niebotyczną sumę 16 milionów złotych.