Życie zawodowe Karoliny Pisarek to pasmo sukcesów. Modelka z powodzeniem podbija świat, a ostatnio wygrała też program "Ameryka Express". Niestety w miłości ma znacznie mniej szczęścia. Kilka tygodni temu do mediów przedostała się wiadomość o tym, że 22-latka znów jest singielką. Jej związek z byłym kierowcą rajdowym, Jamiem Camarą, przetrwał zaledwie parę miesięcy. Powodem rozstania miała być dzieląca ich odległość oraz odmienne priorytety.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Pisarek o reakcji jej chłopaka na zwiastun "Ameryka Express": "Zakrywał oczy"

Karolina Pisarek potwierdziła rozstanie. "W końcu spotkam tego jedynego"

Wieść o tym, że Karolina Pisarek rozstała się z 39-letnim partnerem dostała się do mediów na początku czerwca. Modelka długo nie odnosiła się do tych rewelacji, jednak potwierdziła je po tym, jak jeden z internautów spytał ją o to, czy rzeczywiście jest singielką.

Karolina Pisarek na Instagramie Instagram/karolina_pisarek

Co ciekawe, Karolina nie udzieliła krótkiej odpowiedzi, a zamiast tego wystosowała długi wpis, w którym między innymi przeprosiła swoich fanów za to, że ich zawiodła. To dość zaskakująca postawa. Mamy nadzieję, że Pisarek nie czuje presji ze strony fanów na zbudowanie udanego związku. Powszechnie wiadomo, że to ciężka praca, a szczera relacja nie powinna być tworzona pod przymusem.

W swoim eseju modelka potwierdziła też, że obecnie chce skupić się na pracy. Zastrzegła jednak, że jej marzeniem jest również "mieć wspaniałą rodzinę". Rozstanie to na szczęście nie jest koniec świata i wcale nie trzeba się z niego tłumaczyć. Karolinie życzymy spokoju i spełnienia kolejnych marzeń w zgodzie z samą sobą.