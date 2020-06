Edyta Górniak dogryza Justynie Steczkowskiej? Zdradziła, kogo widziałaby w roli jurora w ''The Voice of Poland''

Wszystko wskazuje na to, że już jesienią pojawi się jedenasty sezon popularnego muzycznego show emitowanego w Telewizji Polskiej. Mowa oczywiście o ''The Voice of Poland''. Wciąż nie wiadomo, kto zasiądzie w jury. Jedynym pewnikiem jest Edyta Górniak, która zdradziła, że wolałaby po raz kolejny nie współpracować z Justyną Steczkowską. Za to chętnie zasiadłaby obok kolorowego ptaka polskiej sceny muzycznej, Michała Szpaka.

Edyta Górniak miała okazję współpracować z Justyną Steczkowską podczas piątej edycji programu. Diwa nie wspomina tego najlepiej i nie ukrywa, że wolałaby, by ich drogi się ponownie nie spotkały.

Jeżeli pojawia się brak zaufania lub brak szacunku, to praca jest bardzo trudna. Mnie się zdarzyła taka edycja i bardzo to odchorowałam – wspomina Edyta w rozmowie z ''Faktem''.

Okazuje się, że Edyta ma swojego faworyta, którego widziałaby obok siebie w roli trenera. Jest nim Michał Szpak, którego mogliśmy już podziwiać w poprzednich edycjach i zyskał sympatię widzów. Przypomnijmy, że piosenkarz sam zaczynał w talent show i doskonale wie, z jakim stresem wiąże się udział w tego rodzaju formacie. Zdaniem Górniak byłby świetnym trenerem, co doceniliby również miłośnicy programu.

Chciałabym pracować z Michałem Szpakiem. Fajnie by było się wzajemnie odkryć. Myślę, że nasza współpraca mogłaby być ciekawa dla widza. Mieliśmy w końcu okazję porozmawiać, gdy spotkaliśmy się w zeszłym roku na jednym z festiwali - wyznała.

Widzowie ''The Voice od Poland'' zastanawiają się, kto pojawi się w najnowszej edycji w roli trenera. Przypomnijmy, że na pewno nie pojawi się w niej Margaret, która odmówiła udziału w programie ze względu na to, że emitowany jest w Telewizji Polskiej. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ. Produkcja programu nie ogłosiła jeszcze wszystkich jurorów, więc z niecierpliwością oczekujemy wszelkich informacji na ten temat! A kolejny sezon programu już jesienią. Będziecie oglądać?