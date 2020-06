Anna Mucha i Jakub Wons są ze sobą od roku. Wiadomo, dlaczego dopiero teraz dowiedzieliśmy się o łączącej ich relacji

Anna Mucha nie lubi mówić o swoim życiu prywatnym. Jakiś czas temu oburzyła się, kiedy nasza dziennikarka zapytała ją o rozstanie z Marcelem Sorą. Aktorka nie odniosła się do doniesień o tym, że ich związek przeżywa kryzys (więcej na ten tamta TUTAJ). Kiedy jednak Sora został przyłapany przez fotoreporterów z inną kobietą, stało się jasne, że jego związek z Muchą to przeszłość.

Później plotkowano, że gwiazda spotyka się z Kubą Wojewódzkim. Sama zainteresowana zresztą chętnie podsycała te plotki.Teraz jednak wiadomo, że serce Anny Muchy podbił ktoś inny, mianowicie aktor Jakub Wons. Najlepszym dowodem są na to zdjęcia, które z ukrycia zrobił im paparazzi.

Anna Mucha i Jakub Wons mieli sporo szczęścia

To, że Anna Mucha i Jakub Wons przez rok zachowali swój związek w tajemnicy przed mediami jest imponujące. Czy jest to zasługa przemyślanej taktyki? Czy gwiazda "M jak miłość" celowo publikowała na Instagramie zdjęcia, na których pozowała z Kubą Wojewódzkim, by uśpić czujność mediów i odwrócić uwagę od faktu, że spotyka się z kolegą po fachu? Być może. Informator "Flesza", bliska osoba z otoczenia Anny Muchy, zdradza jednak, że to raczej kwestia... szczęścia i przypadku.

Ania i Kuba znają się od kilku lat, grali razem w teatrze. Niedługo minie rok, jak są parą. Nie ukrywali się, po prostu wcześniej żaden paparazzi ich nie "ustrzelił" – czytamy w dwutygodniku.

Trzeba jednak przyznać, że oprócz szczęścia Anna Mucha i Kuba Wons mają też prawdziwych przyjaciół. Osoby z ich bliskiego otoczenia dotąd nie wygadały się fotoreporterom, że zakochani mają się ku sobie.