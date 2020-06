Barbara Kurdej-Szatan spodziewa się chłopca czy dziewczynki? Ujawniono płeć drugiego dziecka aktorki!

Barbara Kurdej-Szatan na początku maja poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka. Ta wiadomość wzbudziła wielkie zainteresowanie, a do rodziców spłynęły setki gratulacji zarówno od anonimowych internautów, jak i od postaci ze świata show-biznesu. Odkąd aktorka podzieliła się radosną nowiną, wszystkie oczy skierowane są na nią. Wielbiciele zastanawiali się, kiedy planowany jest termin porodu, a co najważniejsze - jakiej płci jest dziecko. Wygląda na to, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, a płeć malucha zdradził portal Pudelek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze niedawno Rafał Szatan tak unikał odpowiedzi na pytania o ciążę

Wiemy, jakiej płci jest dziecko Barbary Kurdej-Szatan

O tym, czy Barbara Kurdej-Szatan spekulowano od jakiegoś czasu. Aktorka coraz rzadziej pojawiała się publicznie, a jeśli już to robiła, to sprytnie ukrywała ciążowy brzuch pod obszernymi garniturami. Jednak niedawno gwiazda postanowiła przerwać milczenie i za pośrednictwem mediów społecznościowych wyznała, że jej rodzina wkrótce się powiększy.

Przypomnijmy, że aktorka jest w szóstym miesiącu ciąży i coraz częściej chwali się krągłościami. Regularnie publikuje zdjęcia na Instagramie i chwali się brzuchem. Mogliśmy podziwiać jej ciążową sesję w plenerze,a także taką z prawdziwego zdarzenia, zorganizowaną w studiu. Aktorka zdradziła również, jakie ma zachcianki i okazuje się, że nie odbiegają one od normy. Pochwaliła się również wyprawką, którą powoli kompletuje. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ. Mimo wszystkich rewelacji gwiazda do tej pory nie zdradziła, jakiej płci jest dziecko.

Jak donosi Pudelek, Barbara i Rafał już niedługo przywitają na świecie chłopca! Podobno rodzice i przyszła siostra są szczęśliwi i nie mogą opanować radości. Skontaktowaliśmy się z samą zainteresowaną z prośbą o potwierdzenie tych informacji. Aktorka jednak uznała, że woli nie wypowiadać się na ten temat.

Nie komentujemy. Plotki, ploteczki. Wiadomo, że szans jest i tak pół na pół - wyznała.

W takim razie czekamy na oficjalne potwierdzenie! Mamie i maluchowi życzymy dużo zdrowia.