Matylda Damięcka napisała wiersz w odpowiedzi na homofobiczne zachowania Andrzeja Dudy

Kilka dni temu Andrzej Duda podpisał "Kartę rodziny", a niedługo potem wzbudził kolejne kontrowersje swoją wypowiedzią na temat LGBT (prezydent publicznie mówił, że "próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia"), co zapoczątkowało lawinę wypowiedzi na ten temat w polskich mediach. Postawę głowy państwa skomentowały już między innymi Anja Rubik i Martyna Wojciechowska. Tym razem na swój sposób głos zabrała Matylda Damięcka.

Matylda Damięcka napisała wiersz

Matylda Damięcka chętnie udziela się na Instagramie. Aktorka rzadko kiedy wrzuca jednak do sieci prywatne zdjęcia. Zamiast nich dzieli się ze swoimi obserwatorami grafikami, które nawiązują do wydarzeń politycznych i społecznych na świecie. Ostatnio zrobiła wyjątek i napisała wiersz, a następnie zinterpretowała go przed kamerą. Poezja Damięckiej wyraźnie nawiązuje do hejtu na osoby nieheteronormatywne, ale aktorka podkreśliła, że dedykuje ją nie tylko osobom LGBT, lecz także wszystkim, którzy nie czują się dobrze w Polsce.

Na nagraniu Matylda Damięcka jest wyraźnie poruszona. Robi pauzy między zdaniami, a w jej oczach widać łzy. Interpretacja autorskiego wiersza poruszyła internautów. W komentarzach nie brakuje gratulacji i słów wsparcia.

Matylda, jesteś niesamowita. W punkt.

Brawa dla autorki. Podziwiam!

Silna i ważna - czytamy.

Całość wiersza "Kto ty jesteś?" publikujemy poniżej:

nie jestem człowiekiem...

nie jestem człowiekiem?

nie jestem ideologia?

nie jestem normalna?

nie jestem głupia

nie jestem naiwna

nie jestem już dzieckiem

nie jestem mężczyzną

nie jestem płcią

nie jestem człowiekiem?

jestem tym zmęczona

jestem zakłopotana

jestem zła

jestem obrażana

jestem nazywana

jestem niemile widziana

jestem inna

nie jestem człowiekiem?

jestem współczuciem

jestem smutkiem

nie jestem człowiekiem?

nie, nie jestem tobą

uff

Wypowiedź Dudy odbiła się szerokim echem nie tylko w polskich, lecz takze w światowych mediach. Reuters zwrócił przy tym uwagę, że Polska została w tym roku uznana za "najgorszy w Unii Europejskiej kraj pod względem praw osób LGBT w sondażu z brukselskiej organizacji pozarządowej ILGA-Europe".