Jarosław Kret znów zakochany? Prezenter od roku ma spotykać się z finalistką programu "MasterChef"

Swego czasu Beata Tadla i Jarosław Kret byli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. W życiu byłych partnerów zaszły ostatnio spore zmiany. Dziennikarka znów jest singielką, natomiast pogodynek najprawdopodobniej szczęśliwie się zakochał. Tak przynajmniej twierdzą informatorzy "Dobrego Tygodnika"

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Tadla o kolegach dziennikarzach: "Nasza branża obfituje w osoby, które nie wiedzą, czym jest kręgosłup moralny"

Jarosław Kret zakochany?

Znajomi Jarosława Kreta donoszą, że pogodynek jest związku. Ponoć od roku spotyka się z Kariną Zuchorą, uczestniczką trzeciej edycji programu "MasterChef". Kobieta dotarła do finału, ale nie udało jej się wygrać. Cały czas jednak związana z branżą gastronomiczną. To właśnie miłość do jedzenia miała połączyć Zuchorę i Kreta. Karina regularnie wrzuca do sieci zdjęcia przygotowanych przez nią potraw, a Jarek wszystkie lajkuje.

Dziennikarze "Dobrego Tygodnia" skontaktowali się z Jarosławem Kretem i spytali go o nową partnerkę. Ten nie chciał jednak zdradzać za wiele.

Jedyna miłość, o której chcę opowiadać, to ta do syna Frania - odparł lakonicznie.

Poprosiliśmy o komentarz domniemaną partnerkę Jarosława Kreta, jednak póki co bezskutecznie.

Beata Tadla i Jarosław Kret zakończyli swój blisko pięcioletni związek wiosną 2018 roku. Ich rozstanie odbiło się dużym echem w mediach. Głównie dlatego, że oboje brali w tym czasie w tej samej edycji "Tańca z Gwiazdami". Kilka miesięcy po tym, jak Kret zostawił Tadlę, chciał ponoć jednak do niej wrócić i błagał ją o to na kolanach. Wiele wskazuje na to, że udało mu się zamknąć ten rozdział i ruszyć do przodu.