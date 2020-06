Królowa bacznie obserwuje księcia Williama i księżną Kate. Niepokoi się o przyszłość monarchii

Królowa Elżbieta II bacznie obserwuje księcia Williama i księżną Kate, aby upewnić się, że zachowują się najlepiej, jak tylko potrafią i nie robią nic, co mogłoby zepsuć reputację monarchii. Uważa tak królewski ekspert, Tom Quinn, który niedawno wypowiedział się na temat królewskiej pary dla Channel 5.

Królowa przygląda się księżnej Kate i księciu Williamowi

Niedawno na Channel 5 wyemitowany został dokument poświęcony księciu Williamowi i księżnej Kate ''Too good to be true''. Zdaniem Toma Quinna, królewskiego eksperta, starsi członkowie rodziny królewskiej są zaniepokojeni Williamem i Kate. Mają nadzieję, że nie powtórzą błędów popełnionych przez młodych członków rodziny królewskiej. I chociaż Quinn nie powiedział wprost, kogo ma na myśli, nietrudno się domyślić, kto w ostatnim czasie zrewolucjonizował losy brytyjskiej monarchii.

Królowa i książę Edynburga będą ich bardzo uważnie obserwować. Mają na uwadze fakt, że w przeszłości młodsi członkowie rodziny królewskiej byli bardzo niepokorni. Królewska para nie chce, żeby to się powtórzyło - wyznał Tom Quinn.

Wszyscy wielbiciele monarchii z pewnością potwierdzą, że młodsze pokolenie rodziny królewskiej zawsze charakteryzowało się tym, że miało buntowniczą naturę.

Wyemitowany dokument uświetnił także historię miłosną jednoczącą Kate i księcia Williama, którzy poznali się podczas studiów w St Andrews w 2001 roku i pobrali się w 2011 roku. Mogliśmy dowiedzieć się, że książę „potknął się” w pośpiechu, by spotkać się z Kate na uniwersytecie. Myślicie, że Kate i William nadszarpną swój idealny wizerunek?