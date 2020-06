Julia Wieniawa spędziła wieczór z Maciejem Musiałem. Aktor wrócił z młodszą koleżanką do jej mieszkania

Julia Wieniawa i Maciej Musiał poznali się kilka lat temu na planie zdjęciowym serialu "Rodzinka.pl". Obecnie oboje są uważani za największe gwiazdy młodego pokolenia w polskim show-biznesie. Ceną popularności jest częściowa utrata prywatności. Media regularnie rozpisują się o domniemanych partnerach Julii i rzekomych podbojach miłosnych Maćka. Ostatnio pojawiła się nawet plotka, jakoby sami byli parą.

Julia Wieniawa na wieczornym spacerze z Maciejem Musiałem

Wszędobylscy paparazzi regularnie śledzą Julię Wieniawę. Niedawno sfotografowali gwiazdkę, kiedy to bawiła się ze znajomymi na warszawskim Placu Zbawiciela. Aktorka opuściła jednak towarzystwo, żeby dołączyć do swojego starego znajomego, czyli wspomnianego już Maćka Musiała. Aktorzy przywitali się buziakiem, co jednak nie powinno budzić sensacji, ponieważ znają się od bardzo dawna.

Musiał wykazał się iście dżentelmeńską postawą. Odwiózł bowiem swoją koleżankę pod sam dom. Tam nie skończyli jednak swojego spotkania, a kontynuowali je już w mieszkaniu Julii. Co prawda było dość późno, ale nie od dziś wiadomo, że młodość rządzi się swoimi prawami. Zwłaszcza w weekendy.

Chwilę po tym, jak media zaczęły rozpisywać się o romansie Wieniawy z Musiałem, aktorka oznaczyła na jednym ze zdjęć innego kolegę z branży, Macieja Musiałowskiego. Z nim aktorka także zna się już od bardzo dawno. O romansie nie ma raczej mowy, ale jak widać, Julka lubi od czasu do czasu do czasu zagrać na nosie kolorowej prasie.