Siostra Roberta Lewandowskiego urządziła "salon na świeżym powietrzu". Ten balkon jest idealny na lato!

Siostra Roberta Lewandowskiego, Milena, jest znana dzięki swojemu sławnemu bratu. Sama stroni jednak od błysków fleszy i nie wykorzystuje popularności piłkarza. Co prawda jej instagramowe konto śledzi ponad 20 tysięcy osób, ale nie znajdziemy tam zbyt wielu prywatnych zdjęć. Dopiero po kilku miesiącach siostra "Lewego" oficjalnie ogłosiła, że spodziewa się dziecka. To kolejny dowód na to, że Milena pilnie strzeże swojego życia rodzinnego.

Milena Lewandowska zrobiła metamorfozę w mieszkaniu

Milena Lewandowska sporadycznie zdradza co nieco o swojej codzienności. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie, że jest w trakcie robienie metamorfozy swojego balkonu. Na jej profilu pojawiły się już zdjęcia sprzed i po remoncie. Na efekt końcowy trzeba jeszcze chwilkę poczekać, ale zmiany widać gołym okiem i co więcej, są to zmiany na plus.

Mój salon na świeżym powietrzu jest prawie gotowy - napisała.

Na niemal pustym dotychczas balkonie pojawiły się między innymi: stylowy dywan, stolik, lampiony i oczywiście rośliny. Dzięki tym dodatkom zrobiło się całkiem przytulnie. Obserwatorzy Lewandowskiej są podobnego zdania.

Piękny salon do wypoczynku.

Mega.

Brawo - czytamy.

My również jesteśmy zachwyceniu metamorfozą balkonu. Takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się w upalne letnie wieczory.

Przypomnijmy, że Milena Lewandowska wzięła ślub w 2014 roku i jest szczęśliwą mamą Leona. Niedługo na świat przyjdzie jej drugie dziecko. Do tej pory nie zdradziła płci malucha i terminu porodu.