Natasza Urbańska jako gwiazda country. "W tej długości włosów wygląda Pani pięknie". Jest i kowbojski kapelusz

Natasza Urbańska jest bardzo wszechstronną artystką. Ma nie tylko talent wokalny, ale również taneczny i aktorski. Gwiazda lubi wcielać się w różne role, a do jej ulubionych zdecydowanie należy postać Poli Negri, którą możemy podziwiać na deskach Studia Buffo. Ostatnio jednak zaskoczyła swoich fanów i pokazała się w zupełnie nowej wersji. Co myślicie o tej zmianie?

REKLAMA

Zobacz wideo Wiecie, że Natasza Urbańska zagrała w filmie "365 dni"?

Natasza Urbańska jako gwiazda country

Żona Janusza Józefowicza udostępniła na profilu na Instagramie kilka wyjątkowych zdjęć. Widzimy na nich Nataszę wcielającą się w gwiazdę muzyki country. Artystka ma na sobie kobaltową marynarkę oraz kowbojski kapelusz w tym samym odcieniu. Do tego ma doczepione długie włosy, a niektóre pasma zostały zaplecione w urocze warkoczyki. Okazuje się, że to stylizacja do jednego z programów rozrywkowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mieszkają w domku na wsi daleko za Warszawą. Pokazali jego wnętrza. Przytulnie

Internauci docenili tę niecodzienną dla gwiazdy stylizację. Pod zdjęciami pojawiły się same pozytywne komentarze!

Piękna jak zawsze!

"Ładnemu we wszystkim ładnie". Tak mówią starzy Indianie i zgadzam się z nimi w 100%!

W tym kolorze włosów, w tej długości wygląda Pani pięknie!

Wow, ale piękna - pisali.

PRZECZYTAJ TAKŻE: #Hot16Challenge2. Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz rapują o Kaczyńskim. "Człowiek z Żoliborza zarządzał naszym strachem"

A Wam, jak podoba się w takim wydaniu? Chcielibyście, żeby gwiazda nagrała jakiś kawałek w stylu country? Niecierpliwie czekamy na emisję programu!