Anja Rubik zwróciła się do Andrzeja Dudy. "Czego się tak boisz, Prezydencie?". Chodzi o rzekomą "ideologię LGBT"

Anja Rubik należy do najpopularniejszych modelek na świecie. Z powodzeniem od lat odnosi kolejne sukcesy w branży, jednak od kilku lat angażuje się też społecznie. Początkowo na tapetę wzięła temat edukacji seksualnej (a raczej jej braku) w Polsce. Wydała nawet książkę, która jest zapisem rozmów ze specjalistami. Tym razem Rubik odniosła się do podpisania przez Andrzeja Dudę Karty Rodziny i jego wypowiedzi na temat LGBT (prezydent publicznie mówił, że "próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia"), co zapoczątkowało serię homofobicznych wypowiedzi w mediach.

Anja Rubik zwróciła się do Andrzeja Dudy

Anja Rubik już wielokrotnie udowadniała, że nie boi się poruszać kontrowersyjnych i ważnych tematów, takich jak chociażby antykoncepcja czy aborcja. Modelka jest również sojuszniczką osób nieheteronormatywnych. Nic więc dziwnego, że oburzyło ją jedno z ostatnich wystąpień Andrzeja Dudy. Prezydent Polski raz jeszcze ogłosił, że "LGBT to nie ludzie, a ideologia". Rubik bezpośrednio zwróciła się do głowy państwa w instagramowym wpisie.

Czego się tak boisz, Prezydencie Duda? Nie martw się, wszyscy się czasami boimy, z różnych powodów. Rasizm, homofobia, uprzedzenie pochodzą tylko ze strachu. W imieniu odważnych, w imieniu uprzejmych, w imieniu ludzi z sercem i w imieniu każdej mniejszości społecznej przesyłam miłość i otuchę. Możemy Prezydentowi pomóc i wytłumaczyć jak żyć bez strachu i bez tej nienawiści dla innych Polaków. Pozdrowienia ode mnie i społeczności LGBT+ - napisała.

Odezwa modelki spotkała się entuzjazmem internautów.

Wypowiedź Dudy odbiła się szerokim echem - również w światowych mediach. Doniesienia na ten temat opublikowała m.in. Agencja Reutera, "Financial Times" czy serwis Bloomberg.com. Reuters zwrócił przy tym uwagę, że, że Polska została w tym roku uznana za "najgorszy w Unii Europejskiej kraj pod względem praw osób LGBT w sondażu z brukselskiej organizacji pozarządowej ILGA-Europe".