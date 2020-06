Wróżbita Maciej przepowiedział przyszłość Henrykowi Majdanowi. Co go czeka w życiu?

cerrie35 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Też mi nowina. Przecież dzieciak będzie się wychowywał przy rodzicach którzy są bogaci i popularni. Nie zarabiają na niczym sensownym, tylko po prostu na tym że są. Fajna sprawa, nic tak naprawdę przydatnego w życiu nie robić, a zbijać na tym hajs. Rodzinka Majdanów nieźle po prostu się ustawiła, i korzysta z ludzkiej głupoty, by w domowym zaciszu śmiać się z tych wszystkich którzy jarają się ich życiem i dbają o to, by ich popularność nie spadła. A tak naprawdę ci "Fani" nie dostają nic w zamian. To znaczy, im się wydaje że dostają coś wartościowego (Bo są głupi i nie wiedzą co oznacza słowo "Wartościowy"), a tak naprawdę dostają g*wno na patyku owinięte w papierek po cukierku.

Tak więc, chyba oczywiste, że ich dzieciak będzie umiał manipulować. Bo jak widać Majdanowie są w tym świetni, skoro są tacy popularni nic tak naprawdę nie robiąc, a jedynie cykając fotki na insta i chwaląc się jacy są bogaci. Tak samo oczywiste jest, że nie będzie zadowalał się byle jaką szynką z najniższej półki, bo przecież będzie bogaty i będzie go stać na najdroższą szynkę.

I proszę, powiedziałam to wszystko, a nie jestem wróżką, która bierze kasę od naiwnych ludzi za wciskanie im kitu :-P Jednak to prawda, że we wróżbiarstwie nie ma żadnego czary mary, a jedynie jest sprawna psychologia i dedukcja.