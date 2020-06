Marta Wierzbicka korzysta ze słońca i pozuje w stroju kąpielowym. Internauci zachwalają zdjęcie: Jakie szczęście z niego bije

Marta Wierzbicka wzbudza wśród swoich obserwatorów bardzo duże zainteresowanie. Każde jej nowe zdjęcie jest szeroko komentowane, lecz nie zawsze są to pozytywne opinie. Dużą uwagę internauci zwracają na jej sylwetkę i zdarza się, że wprost piszą: Dlaczego Ty jesteś taka chuda? Jednak nowa fotografia powinna uciszyć nawet największych hejterów. Aktorka wygląda świetnie!

Marta Wierzbicka pozuje w bikini

Młoda gwiazda postanowiła wykorzystać kilka dni wolnego i wyrwała się z zatłoczonej stolicy. Na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się, że wypoczywa nad rzeką Narew. Udostępniła dwie fotki, na których widać, że zdążyła już bardzo wypocząć. Jednak to pierwsza z nich zwraca największą uwagę. I już nie chodzi o to, że Marta pozuje w stroju kąpielowym (wygląda świetnie!), jednak o to, jaki uśmiech maluje się na jej twarzy.

Jaki to był piękny dzień. Jak Wasz długi weekend? - pyta internautów.

Ci postanowili skomplementować swoją idolkę w komentarzach.

Piękna jak zawsze.

To się nazywa wisienka na torcie.

Ale Ci dooobrze - pisali.

Jedna z obserwatorek słusznie zauważyła, że gwiazda wygląda na bardzo szczęśliwą.

Przepiękne zdjęcia. To pierwsze mega, jakie szczęście z niego bije.

Aktorka się z nią zgodziła!

Bo bardzo dużo szczęścia u mnie.

Jak myślicie, co Marta miała na myśli?