Od śmierci Pawła Królikowskiego minęły niespełna cztery miesiące. Rodzina aktora wciąż jest pogrążona w żałobie, jednak starają się, by pamięć o aktorze wciąż trwała. W ostatnim czasie Małgorzata Ostrowska-Królikowska wraz z dziećmi spędza sporo czasu w ukochanym miejscu jej męża, czyli Kudowie-Zdroju. To właśnie tam co roku odbywa się festiwal Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej.

Rodzina Królikowskich organizuje festiwal

Jeszcze do niedawna rodzina Królikowskich miała dylemat związany z lokalnym festiwalem, którego inicjatorem był Paweł Królikowski. Przyszłość wydarzenia stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak odwołano imprezy masowe oraz zamknięto granice. Bliskim aktora zależy na tym, aby pierwsza edycja imprezy po jego śmierci odbyła się bez żadnych problemów. Najnowszy post Antka Królikowskiego na Instagramie wskazuje na to, że wszystko jest na dobrej drodze. Młody aktor pozował razem z mamą na przejściu granicznym.

Dobre wieści dla @festival_czpl. Granica z Czechami już otwarta! - dopisał pod zdjęciem.

W komentarzach od razu pojawiły się miłe słowa i zachwyty internautów.

Jacek Kurski zaproponował już, że kolejna edycja powinna być nazwana na cześć zmarłego aktora, ale jej termin nie jest znany.