Małgorzata Kożuchowska zapragnęła skorzystać z pięknej pogody i spędzić trochę czasu na łonie natury. Zabrała więc swojego synka na wakacje, podczas których chętnie pozuje z nim do zdjęć. Aktorka pojechała na Warmię i Mazury, by podziwiać uroki polskich jezior. Celebrytka zachwyca się przyrodą, a internauci jej wdziękami. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro Małgosia na jednym z opublikowanych w sieci filmików wygląda jak "dziewczyna Bonda"! Sami zobaczcie.

Małgorzata Kożuchowska w bikini na motorówce

Krystalicznie czysta woda, motorówka, okulary przeciwsłoneczne, wiatr we włosach i Małgorzata Kożuchowska w odsłaniającym ciało bikini - tak w skrócie można opisać nagranie, które aktorka zdecydowała się udostępnić swoim fanom w mediach społecznościowych. Celebrytka aktualnie odpoczywa nad mazurskimi jeziorami w towarzystwie syna, Jana Franciszka. Szczęśliwa mama ma jednak czas na to, by zaszaleć i poczuć się niczym ratowniczka ze "Słonecznego patrolu". Tylko spójrzcie, jak świetnie radzi sobie za sterami motorówki.

Aktorka wielokrotnie publikowała gorące zdjęcia na Instagramie, które odzwierciedlały jej niebanalną urodę i prezentowały zgrabne nogi. Tym razem nadszedł czas na ekspozycję ciała w skąpym bikini. Użytkownicy Instagrama są zachwyceni świetną formą Małgosi. Porównali ją nawet do... dziewczyny Jamesa Bonda.

Jak dziewczyna Bonda!

Wygląda Pani obłędnie. Moje marzenie wyglądać tak za dziesięć lat!

Gwiazda w Cannes! - czytamy w komentarzach na profilu aktorki.

Również widzicie podobieństwo Kożuchowskiej do zagranicznych gwiazd grających u boku Daniela Craiga?