Piotr Rubik zorganizował zrzutkę, bo nie ma pieniędzy na wydanie płyty. "Wpłacisz 1000 zł - dostaniesz film z podziękowaniem"

cerrie35 pół godziny temu 0

Uważajcie, bo znajdą się chętni. Serio? Ten facet myśli, że ktoś będzie się chciał zrzucać na jakąkolwiek płytę? Przecież większość ludzi jak już szuka muzyki, to szuka muzyki w necie za darmo, nie oszukujmy się. Więc tym bardziej, kto chciałby wydawać własną kasę na czyjąś płytę. Prędzej jeśli już, to każdy by czatował gdzie by tu ją za darmo posłuchać.