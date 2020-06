Królowa Elżbieta II już od wielu dekad wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Brytyjczyków, ale obywateli całego świata. Dwór pełen czasem niezrozumiałych zasad intryguje nadal rzeszę ludzi, którzy są obserwatorami rodziny królewskiej. Monarchini jest ewidentną tradycjonalistką, czego dowodem może być to, że zawsze spędza wakacje w tym samym miejscu lub to, że ma w zwyczaju podwójnie obchodzić swoje urodziny. Oficjalna uroczystość od lat przypada na drugi weekend czerwca. Jak w tym roku przebiegło świętowanie? Nie obyło się bez parady!

Drugie w roku urodziny królowej Elżbiety

Królowa Elżbieta II przyszła na świat 21 kwietnia i to właśnie wtedy solenizantka świętuje w gronie najbliższych. Jednak kto monarchini zabroni wyprawiać podwójną imprezę urodzinową? Władczyni od lat pielęgnuje tradycję, której głównym założeniem jest to, by w przyjaznej letniej aurze wszyscy obywatele Wielkiej Brytanii mogli uczcić jej jubileusz. W tym roku właśnie 13 czerwca zorganizowano uroczyste wydarzenie, które w obliczu pandemii wyglądało zgoła inaczej niż dotychczas. Obostrzenia i izolacja nie przeszkodziły jednak w stworzeniu miniparady!

Aby uczcić dzisiejsze oficjalne urodziny Królowej, Jej Wysokość oglądała paradę wojskową w zamku Quadrangle of Windsor. W paradzie uczestniczyli żołnierze 1. Batalionu @WelshGuards, którzy obecnie przebywają w Straży w Zamku Windsor. Zaprezentowano również muzykę wykonaną przez zespół z oddziału gospodarstwa domowego - czytamy na instagramowym profilu księcia Williama i księżnej Kate.

Pomimo ograniczeń w liczbie zaproszonych na ceremonię gości, impreza z pewnością była godna samej królowej!