J.K. Rowling nie miała łatwego życia. Często opowiadała o swoich problemach finansowych, które były jej głównym zmartwieniem, zanim stała się popularną pisarką i stworzyła serię powieści o Harrym Potterze. Nikt chyba jednak nie przypuszczał, że znana autorka światowego bestsellera była niegdyś również ofiarą przemocy domowej. Kobieta postanowiła wyznać to w związku z hejtem, który spadł na nią po tym, jak wyraziła swoje zdanie na temat osób transpłciowych. Rowling opowiedziała wówczas w obszernym eseju o tym, jak były mąż znęcał się nad nią w latach 90-tych. "The Sun" postanowiło przeprowadzić wywiad z oskarżanym partnerem pisarki. Jorge Arantes wyznał, że nie żałuje swoich czynów. Gazeta ma teraz spore problemy, ponieważ redakcji zarzucono promowanie przemocy.

J.K. Rowling ofiarą przemocy domowej

Popularna pisarka zdecydowała się na to, żeby opowiedzieć o przemocy domowej, której była ofiarą. Rowling w bardzo szczerym eseju napisała, że jej pierwsze małżeństwo było "brutalne", a ucieczka z tej relacji nie była łatwa. Brytyjski dziennik "The Sun" kilka dni po udostępnieniu wyznania autorki "Herry'ego Pottera" opublikował wywiad z jej byłym mężem, Jorgem Arantesem. Mężczyzna przyznał się do stosowania przemocy, a jego zdjęcie wraz z przejmującym podtytułem trafiło na okładkę gazety.

Nie było w naszym domu ani przemocy, ani molestowania. Uderzyłem ją w twarz, ale jej nie maltretowałem. Nie było żadnej ciągłej przemocy. Nie jest mi przykro, że ją spoliczkowałem. Nie wiem dokładnie, co o mnie powiedziała, ale nie mam nic więcej do dodania - czytamy w "The Sun".

Członkowie organizacji charytatywnej "UK Women's Aid", która stoi na czele praw kobiet, mocno zareagowali na opublikowany w tabloidzie tekst. Uwagę zwrócili na tytuł artykułu oraz zarzucili redakcji gloryfikowanie i promowanie przemocy poprzez przeprowadzanie wywiadu z potencjalnym sprawcą, który nie czuje żadnej skruchy:

Nagłówki mają znaczenie. Dziś rano rozmawialiśmy z The Sun o dzisiejszej pierwszej stronie i jej negatywnym wpływie i będziemy nadal z nimi rozmawiać, aby odzwierciedlić głos pokrzywdzonych.

"The Sun" odpowiedziało na oskarżenia, broniąc opublikowanego tekstu i twierdząc, że celem redakcji nie było z pewnością wychwalanie przemocy domowej.