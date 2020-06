Rafał Trzaskowski wyleguje się na trawce z rodziną. "Miło popatrzeć na szczęście"

Rafał Trzaskowski to jeden z kandydatów na prezydenta Polski. Polityk nie próżnuje i jeździ po kraju, by głosić swoje poglądy i przekonywać ludzi, żeby 28 czerwca oddali na niego swój głos. W ostatnią niedzielę pojawił się np. w Busku-Zdroju, gdzie spotkał się ze swoimi zwolennikami. Trzaskowski mimo napiętego harmonogramu potrafi pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Na jego profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z rodziną.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak będzie wyglądać prezydentura Rafała Trzaskowskiego?

Rafał Trzaskowski z bliskimi

Trzaskowski jest żonaty od 18 lat. W 2002 roku poślubił Małgorzatę, którą poznał już w szkole. Od tego momentu towarzyszą sobie we wszystkich momentach, a ukochana wspiera polityka w jego działaniach. Wspólnie wychowują dwoje dzieci: 16-letnią córkę Aleksandrę oraz 11-letniego Stanisława. To właśnie bliscy są jego odskocznią od obowiązków zawodowych.

Chwila odpoczynku z rodziną przed jutrzejszymi spotkaniami na Śląsku - napisał pod wspólnym zdjęciem.

Na ujęciu cała czwórka wypoczywa na trawie i korzysta z promieni słonecznych. Kandydat na prezydenta ma na sobie dżinsową koszulę oraz spodnie. Jego żona wybrała żółtą tunikę, a dzieci były ubrane w luźne ubrania. Widać, że łączy ich silna więź - córka przytula tatę, a syn dokazuje z mamą. Internauci zostawili wiele miłych słów pod ich adresem, a niektórzy wyrażają swoje poparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej:

Przyjemnie się patrzy na takie zdjęcie szczęśliwej rodziny! Miejmy nadzieję, że jak będzie pan prezydentem całej Polski, to nasza ojczyzna również będzie mogła z uśmiechem patrzeć w przyszłość.

Miło popatrzeć na szczęście.

Piękna rodzina. Proszę czerpać energię - piszą.

To nie pierwszy raz, kiedy polityk chwali się na swoim profilu zdjęciami z bliskimi. Na początku czerwca dodał post z dziećmi, w którym napisał, że "bycie ojcem dla tej wspaniałej dwójki to najlepsze, co mógł sobie wyobrazić". Dodał też, że razem z żoną wiele się od nich uczą.