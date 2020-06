Meghan Markle, pomimo tego, że już od marca nie pełni funkcji księżnej Sussex, nadal jest bacznie obserwowana przez światowe media. Brytyjska prasa z chęcią rozpisuje się na temat rzekomego konfliktu aktorki z księżną Kate. Pod lupę wzięto również bliskich żony księcia Harry'ego, którym wytykany jest każdy najmniejszy błąd. Tym razem uwagę mediów zwróciła "rasistowska afera" z najlepszą przyjaciółką Meghan w roli głównej. Jessica Mulroney straciła pracę w telewizji po kłótni z broniącą praw czarnoskórych popularną influencerką, Sashą Exeter.

Przyjaciółka Meghan Markle oskarżana o rasizm

To dość niespotykana sytuacja, w której najlepsza przyjaciółka czarnoskórej byłej księżnej jest oskarżana o... rasizm. Dokładniej mowa o Jessice Mulroney, jednej z druhen na ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego. Kobieta jest popularną prezenterką telewizyjną, jednak w ostatnim czasie straciła możliwość prowadzenia kilku programów, ponieważ wdała się w ostrą dyskusję ze znaną influencerką. Sasha Exeter uważa, że znajoma Markle nadużywa swoich "białych przywilejów", nie chcąc bez podania logicznych przyczyn angażować się w publiczną walkę z dyskryminacją rasową. Dodatkowo Mulroney miała grozić czarnoskórej aktywistce, że skontaktuje się z odpowiednimi markami, by zawiesiły z nią współpracę. Sprawa wydaje się naprawdę poważna!

Bardzo otwarcie mówiłam, że chcę, aby moi koledzy obecni w sieci przemówili, wstali i użyli swojego głosu, aby pomóc w walce w tej wojnie rasowej. W żadnym wypadku nie nazywam Jessiki rasistką, ale jest ona bardzo świadoma swojego bogactwa, swojej siły i "białych przywilejów", wynikających z jej koloru skóry (...) Z łatwością rozsiewa też groźby. Najgorsze jest jednak to, że stwierdziła, iż porozmawia z markami i firmami, z którymi nie pracowałam lub potencjalnie mogłam pracować. Grozić samotnej, czarnoskórej matce w czasie pandemii? To absolutnie nie do wiary - wyznała Exeter na emocjonalnym nagraniu, które opublikowała w mediach społecznościowych.

Influencerka dodała, że upomniała przyjaciółkę Meghan, by wykorzystała swoją popularność do walki z rasizmem, jednak Mulroney odmówiła i ostro zareagowała, wysyłając Exeter obraźliwe wiadomości. Co na to wszystko znajoma księżnej? Oficjalnie zabrała głos w sprawie i przeprosiła za swoje zachowanie na Instagramie.

Jak część z Was już wie, Sasha Exeter i ja pokłóciłyśmy się. Ona słusznie oskarżyła mnie o niewystarczające angażowanie się w trudną dyskusję na temat rasy i nierówności we współczesnym społeczeństwie. Wzięłam to do siebie osobiście i wiem, że to było złe. Przeżyłam bardzo publiczne i osobiste doświadczenia z moją najbliższą przyjaciółką, kiedy to kwestie rasowe były kluczowe. To było bardzo edukujące - czytamy na profilu znajomej Markle.

Jessica Mulroney "oddała" swoje instagramowe konto czarnoskórym aktywistom w ramach rekompensaty za kłótnię z influencerką. Myślicie, że do przeprosin skłoniła ją utrata pracy w mediach?