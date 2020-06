Pamela i Mateusz z Fit Lovers mają teraz swoje pięć minut. Po udziale w programie "Ameryka Express" oraz wygranej w "Dance Dance Dance" nadszedł czas na iście celebrycką egzystencję. Zakochani w sobie i w sporcie sympatycy zdrowego trybu życia coraz częściej upubliczniają fragmenty prywatności. W ostatnich miesiącach chwalili się wnętrzami luksusowej willi, a teraz zwrócili uwagę internautów diametralną metamorfozą wizerunkową Pameli. Stefanowicz zaszalała z fryzurą!

Pamela z Fit Lovers w afro

Pamela Stefanowicz zaskoczyła internautów swoimi włosowymi fantazjami. Ostatnio w jednym z postów w mediach społecznościowych zapowiedziała planowaną metamorfozę, by przyzwyczaić fanów do nagłej zmiany wyglądu. Zapozowała wówczas do zdjęcia w obszernej peruce z charakterystycznymi blond loczkami. Miłośniczka sportu i zdrowej diety nie musiała długo czekać na odzew użytkowników Instagrama, którzy w komentarzach porównali ją do Magdy Gessler.

Póki co peruka, ale niedługo taką grzywę będę miała na co dzień - wyznała Pamela.

Czemu Pamela na tym zdjęciu wygląda jak Magda Gessler? - czytamy na profilu dziewczyny Mateusza z Fit Lovers.

Okazuje się, że zaprezentowany na Instagramie przedsmak metamorfozy doczekał się urzeczywistnienia, a Pamela zdecydowała się na trwałą zmianę, relacjonując jej przebieg w mediach społecznościowych. Czyżby pozazdrościła fryzury Joannie Liszowskiej?

Pamela z Fit Lovers Instagram/ @fit.lovers

Blond afro idealnie wpasowuje się w trendy tego lata, a Pamela podążyła za modą. Jej prawdziwa fryzura w niczym nie odbiega od zaprezentowanej wcześniej peruki. Myślicie, że miłość do loczków będzie trwalsza niż przyzwyczajenie do prostych włosów?