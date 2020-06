Agnieszka Hyży cieszy się salonem w stylu glamour. Kanapa piękna, ale robotę robią dodatki

Agnieszka Hyży należy do grona gwiazd, które niechętnie dzielą się informacjami na temat swojej prywatności. Prezenterka skrzętnie więc dobiera treści, które publikuje w mediach społecznościowych. Na Instagramie Hyży nie znajdziemy więc wielu zdjęć, na których pozuje z rodziną czy takich, na których widać wnętrza jej mieszkania. Tym razem gwiazda zrobiła jednak wyjątek i pochwaliła się, jak prezentuje się jej salon.

Agnieszka Hyży w eleganckim salonie

Agnieszka Hyży opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak zagłębia się w lekturze poradnika "Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Edukacja" autorstwa Mikołaja Marcela. Uwagę zwraca jednak nie książka, ale aranżacja salonu, w którym wypoczywała gwiazda.

A trzeba przyznać, że wystrój salonu Hyży robi wrażenie. Całość urządzona jest w stylu glamour. I tak, zgodnie z tym trendem, w salonie nie mogło zabraknąć szarej kanapy z mieniącego się pięknie materiału, który przypomina aksamit. Szare są także zasłany i poduszki. Wystrój uzupełniają białe, kontrastujące z całością meble (stolik kawowy) oraz jasne ściany. Uwagę zwracają też czarne dodatki - lampa oraz kwiatowy box.

My jesteśmy pod wrażeniem. Widać, że Agnieszka Hyży ma wysmakowany gust i potrafi dobierać do siebie meble oraz dodatki, by cała aranżacja sprawiała wrażenie spójnej, eleganckiej a zarazem przytulnej. A wam jak się podoba salon gwiazdy?