Był bezdomny, zanim dostał wymarzoną rolę. Uwielbiany aktor nie miał pieniędzy na mieszkanie i jedzenie

Ncuti Gatwa zdobył popularność w serialu ''Sex Education'', wyprodukowanym przez Netfliksa. Od razu zyskał sympatię widzów, którzy docenili jego charyzmę, szczery uśmiech i aktorski talent. Został doceniony również przez krytyków, a jego nominacja do nagród BAFTA w kategorii najlepsza rola męska w serialu komediowym jest na to najlepszym dowodem. Okazuje się, że losy 27-letniego aktora mogły potoczyć się zupełnie inaczej. W jednym z wywiadów zdradził, że jeszcze przed tym, jak dostał rolę Erica, był bezdomny i zdany na łaskę znajomych.

Aktor z ''Sex Education'' był bezdomny

Ncuti Gatwa udzielił wywiadu dla społecznego magazynu ''The Big Issue''. Co ciekawe, czasopismo założono w 1991 roku i było dystrybuowane przez bezdomnych. Aktor wyznał, że nie miał łatwego życia. Urodził się w Rwandzie, a dorastał w Szwecji. Gdy miał 21 lat, przeprowadził się do Londynu, by rozwijać karierę aktorską. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem, a na jego drodze do sukcesu pojawiły się problemy finansowe. Brał udział w przesłuchaniach do różnych produkcji i starał się o posadę, ale zawsze był odsyłany z kwitkiem. A jak wiemy, mieszkanie w stolicy Wielkiej Brytanii jest kosztowne.

Mimo że pracował dorywczo, to nie było go stać na wynajęcie mieszkania czy pokoju. Przez pięć miesięcy nocował u znajomych i dzięki nim nie musiał spać na ulicy. Przyznał, że początkowo był zbyt dumny, by prosić o pomoc, ale w pewnym momencie nie miał wyboru. Wszystko odmieniło się w dniu, w którym poszedł na casting do serialu Netfliksa. Ncuti w rozmowie z ''The Big Issue'' zdradził również, że musiał poprosić znajomego o pożyczenie 10 funtów, by doładować kartę miejską. Inaczej nie dostałby się na przesłuchanie. Casting był punktem zwrotnym w jego karierze. A wszystko dzięki temu, że... umiał twerkować! Taniec Ncuti na tyle rozbawił producentów, że zaoferowali mu rolę Erica.

Historia Ncuti jest doskonałym przykładem na to, że droga do sukcesu nie zawsze jest usłana różami. Aktor przyznał, że ciężkie chwile w życiu przypłacił depresją. Mimo wszystko osiągnął sukces dzięki ciężkiej pracy, motywacji i wsparciu przyjaciół, którym podziękował w wywiadzie.