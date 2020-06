Iwona Węgrowska w niecodziennej kreacji na spacerze z mamą i córką. "Przypadkowo" wpadała na paparazzi

Iwona Węgrowska nie daje o sobie zapomnieć. Chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym, udziela porad seksualnych i eksponuje swoje ciało. Ostatnio fotografowie trafili na wokalistkę w Piasecznie, gdzie wybrała się na spacer w towarzystwie mamy i córki.

Ilona Węgrowska na spacerze

Celebrytka wraz z córką i mamą udały się na spacer, a później do restauracji. Iwona na to wyjście wybrała obcisłą, wzorzystą, cekinową kreację o długości mini, która podkreślała jej kształty. Do tej niezwykłej sukienki wybrała długie koronkowe kozaki za kolano na obcasie i do tego z otwartym czubkiem. Węgrowska nie bawiła się w minimalizm przy doborze biżuterii. Miała na sobie zarówno łańcuszek, jak i duże kolczyki oraz pierścionki. Rozpuściła włosy i pokreśliła oczy przez wykonanie makijażu typu "smokey eyes". Zdjęcia z tego wypadu najdziecie w naszej galerii.

Iwona Węgrowska o życiu prywatnym

Iwona jest mamą 5-letniej Liliany i często mówiła o powiększeniu rodziny. We wrześniu 2019 roku zwierzyła się Plotkowi, że poroniła, a wcześniej nawet nie wiedziała, że jest w ciąży. Później fani podejrzewali, że ponownie spodziewa się dziecka, lecz rozwiała ich wątpliwości.

Celebrytka chętnie opowiada o swoich metodach wychowawczych. Odniosła się do debaty na temat stosowania kar wobec dzieci. Uważa, że stosuje gorszą karę niż klaps.

Różne mam sposoby, czasami za karę się do córki nie odzywam i to jest dla niej większa kara niż klaps. Lilianna przychodzi i pyta: mamo, co ci jest, mamo, co ci jest... - mówiła Iwona Węgrowska w jednym z wywiadów.

Jak wam się podoba stylizacja Iwony Węgrowskiej?