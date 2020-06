Anna Lewandowska i Klara już po treningu. I to jakim! Agata Rubik: Jestem pod ogromnym wrażeniem jej koordynacji ruchowej

Anna Lewandowska wróciła do ćwiczeń dwa tygodnie temu. Po konsultacji z lekarzem obwieściła, że może znów trenować. Sportsmenka urodziła córeczkę parę tygodni temu, więc póki co stawia na delikatne (jak na jej możliwości) aktywności. Towarzyszy jej Klara.

REKLAMA

Anna Lewandowska trenuje z Klarą

Anna Lewandowska ma dwie największe pasje - rodzinę i sport. Wiadomo, że córeczki i mąż są najważniejsi, ale treningi to nieodłączna część życia "Lewej". Wielokrotnie zapewniała, że aktywny tryb życia daje jej dobrą energię i siłę.

Ćwiczyła niemal do ostatnich dni przed porodem i już wtedy mogliśmy u jej boku oglądać poczynania Klary. Mała Lewandowska to prawdziwy sportowy duch! Trudno, żeby było inaczej, kiedy jej tata to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, a mama utytułowana mistrzyni judo i kobieta, która sprawiła, że tysiące osób zeszło z kanap prosto na maty do ćwiczeń.

Klara towarzyszyła mamie na domowej siłowni w sobotni poranek. Anna podzieliła się na InstaStory nagraniem, na którym widzimy, jak razem skaczą przez tor przeszkód (jak to wyglądało, zobaczycie w naszej galerii). Na końcu "Lewa" wrzuciła na Instagram urocze zdjęcie, na którym po wspólnym treningu Klara całuje ją w policzek. Bardziej słodko być nie mogło.

Wspólny trening <3 - podpisała zdjęcie Anna. - #morning #Klara #momlife

Umiejętnościom dziewczynki nie mogła się nadziwić Agata Rubik:

Jestem pod ogromnym wrażeniem jej koordynacji ruchowej!

Nie tylko modelka była pod wrażeniem.

Klara daje radę, zuch! - komentowali inni.

Córka będzie też wysportowana.

Razem najlepiej <3

Klara lubi też wspólne ćwiczenia z tatą:

Zobacz wideo Klara ćwiczy nie tylko z mamą, z tatą też idzie jej świetnie

Kilka dni temu Robert Lewandowski udzielił wywiadu Anicie Werner. Mówił, że jako ojciec dwóch córek jest przeszczęśliwy. Podkreślił, że Klara od początku była pełna "powera". Wcale się nie zdziwimy, jeśli pójdzie w ślady rodziców.