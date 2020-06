Palmy w centrum miasta? Na taki luksus pozwoliła sobie Julia Kamińska. Aktorka relaksuje się na kwiecistym tarasie

Palmy, kwiaty, wygodna ława, piękny widok i gwiazdorska stylizacja z kapeluszem z dużym rondem w roli głównej - sceneria niczym z hollywoodzkiego kadru. Właśnie taki obrazek przedstawiła fanom Julia Kamińska, pozując do zdjęcia na własnym tarasie. Aktorka niezbyt często "zaprasza" internautów do mieszkania, ponieważ należy do tego grona artystów, którzy mocno chronią prywatność. W ostatnich miesiącach, gdy spędzała więcej czasu w swoim lokum, zdarzało się, że uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała fragmenty wnętrz. Tym razem jednak zdradziła znacznie więcej, publikując fotografie, na których widać, jak relaksuje się na bajkowym tarasie.

Julia Kamińska na pięknym tarasie

Odtwórczyni głównej roli w serialu "BrzydUla" ma nie lada wyzwanie, ponieważ po latach musi znów zmierzyć się z kultową Ulą Cieplak, którą pokochały miliony widzów. Obecnie intensywnie pracuje, ale nie zapomina o relaksie. Wolne chwile spędza na tarasie, którym pochwaliła się na Instagramie.

Na obszernym balkonie królują naturalne kolory, a dokładniej odcienie beżu, a także zieleni, której źródłem jest bujna roślinność. Odpowiednia aranżacja sprawia, że można zapomnieć o lokalizacji apartamentu, który znajduje się w centrum miasta. Fani Julii są zachwyceni klimatem "prywatnego raju" aktorki.

W tym miejscu na zdjęciu ma Pani jak w raju - czytamy w jednym z komentarzy.

Oj, tak. I tak się czuję - odpisała Kamińska.

Chętnie spędzilibyście wolną chwilę na takim tarasie?