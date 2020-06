Natchniona Agnieszka Kaczorowska chwali się metamorfozą. Zdradziła, w jaki sposób doszła do perfekcyjnej figury. ''To miłość''

Metamorfozy gwiazd od zawsze wzbudzają wielkie zainteresowanie mediów. Wszyscy chcą wiedzieć, w jaki sposób udało im się zrzucić nadprogramowe kilogramy i co sprawiło, że wyglądają tak świeżo, młodo i promiennie. Ostatnio cały świat skupił się na spektakularnej przemianie Adele. Jednak w polskim show-biznesie również nie brakuje wizerunkowych rewolucji. Warto wspomnieć chociażby o Agnieszce Kaczorowskiej, która zdradziła sekret swojej metamorfozy.

Agnieszka Kaczorowska opublikowała stare zdjęcie

Agnieszka Kaczorowska od lat obecna jest w polskim show-biznesie. Debiutowała już jako dziecko w serial ''Klan''. Później jej kariera rozwinęła się dynamicznie. Obecnie spełnia się jako żona, mama i bizneswoman, jednak nie zapomina o swoich wielbicielach. Jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Niedawno sięgnęła pamięcią do przeszłości i z otchłani internetu wygrzebała swoje archiwalne zdjęcie, pochodzące z 2013 roku. Agnieszka zestawiła je z fotografią z 2019 roku. Zdradziła też, co przyczyniło się do tego, że teraz wygląda znacznie szczuplej niż przed laty.

Moja metamorfoza to nie tylko zasługa tego pana, który stoi obok mnie na drugim zdjęciu, aczkolwiek miał on swój wpływ...To też nie dieta cud i specjalny zestaw ćwiczeń. To również nie operacje i zabiegi. To miłość. Multum miłości w moim życiu. Na pierwszym miejscu miłość do siebie. Tak, chcę Wam wykrzyczeć - kochajcie się prawdziwie, drogie kobiety! To praca, którą niektóre z nas muszą wykonać, aby się zmienić. Czasem świetnym początkiem jest dieta i ćwiczenia...ale u mnie pilnowanie jedzenia oraz mocny trening był od 6. roku życia. Ja potrzebowałam spaść na ziemię, aby się odbić ze zdwojoną siłą! Potrzebowałam gruntownego porządku w głowie. Trwało to przez kilka lat i jeśli ktoś mnie obserwował, to mógł dojrzeć wzorcową sinusoidę...raz na górze, raz na dole. Teraz czuję, że naprawdę jestem w najlepszym momencie swojego życia - napisała.

Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Wielbicielki Agnieszki jednogłośnie stwierdziły, że z miłością jej do twarzy i obecnie wygląda zdecydowanie lepiej. Nie zabrakło również podziękowań za wsparcie i dawkę motywacji.

Piękny wpis. Dzięki za te słowa, naprawdę!

To niesamowite, ale po przeczytaniu tych słów poczułam się silniejsza. Jesteś cudowną osobą, uwielbiam cię.

Dobrze, że charakter się nie zmienia, tylko człowiek mądrzeje i wie co najważniejsze - czytamy w komentarzach.

Zdaniem tancerki samoakceptacja najbardziej wpłynęła na jej metamorfozę. Przekonała was?