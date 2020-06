Wyluzowany Ryszard Czarnecki wybrał się na spływ kajakowy. Polityk ściągnął koszulkę i wiosłował z gołą klatą

Polska scena polityczna to istny dramat. Na co dzień jesteśmy świadkami wielu tragedii, w które często wplata się nuta groteski i trudne do interpretacji irracjonalne sceny. Przykładem może być ostatnia afera z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej i dosadna reakcja Mateusza Damięckiego na obraźliwe słowa polityka o "chamskiej hołocie". Teraz przyszedł czas odmienne gatunkowo przedstawienie, w którym pojawił się Ryszard Czarnecki. Ba, grał w nim nawet pierwsze skrzypce, bo był "na scenie" sam i przyciągał wzrok widzów nagim torsem. Wyluzowany polityk wybrał się na kajaki w czapce, której daszek nonszalancko odwrócił na tył głowy, a potem zdjął koszulkę... Będziecie bić brawo?

Ryszard Czarnecki na kajakach z gołą klatą

Życie prywatne polityków jest na tyle interesujące, że paparazzi lubią być w nim obecni. Fotoreporterzy udokumentowali, jak Ryszard Czarnecki spędza czas wolny. Poseł wskoczył w luźny dres, założył czapkę z daszkiem i wybrał się nad wodę. Gdy wysiadał z samochodu, nie omieszkał skosztować jeszcze popularnego kolorowego napoju, który ze zdrowym trybem życia nie ma za wiele wspólnego. Następnie udał się na pomost, z którego odpłynął kajakiem, zamaszyście wiosłując. W międzyczasie... zdjął koszulkę i pochwalił się nagim torsem.

Ryszard Czarnecki East News

W sportowym outficie polityka szczególnie urzekła nas koszulka, którą poseł niestety postanowił zdjąć. T-shirt z napisem "Czarnecki" z pewnością nie utrudnił paparazzi pracy i znalezienia fotografowanego obiektu. Może właśnie dlatego pan Ryszard postanowił wystąpić z gołą klatą, by nie zwracać na siebie uwagi?