Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powitali na świecie pierwsze wspólne dziecko - synka Henia. Dumny tata opublikował już zdjęcie potomka, pod którym tłum gwiazd składał gratulacje. Tymczasem koleżanka z pracy Małgorzaty Rozenek, Tatiana Mindewicz-Puacz, zadedykowała Małgorzacie i Radkowi najnowszy post na swoim profilu.

Tatiana Mindewicz-Puacz gratuluje Małgorzacie Rozenek

Mentorka z "Projektu Lady" wrzuciła na Instagram zdjęcie z Małgorzatą Rozenek i złożyła gratulacje zarówno jej, jak i Radkowi Majdanowi, nazywając go "kapitanem" drużyny. Z kolei Małgorzatę Rozenek określiła mianem "królowej".

Małgosiu, serdeczne gratulacje i mnóstwo serdeczności dla całej Twojej DRUŻYNY z Kapitanem Radkiem Majdanem na czele. Wspaniała sprawa być mamą - zawsze, jednak być mamą „swoich Synków” to być KRÓLOWĄ przez całe życie. PRZESYŁAM MILION UŚCISKÓW dla wszystkich - a w szczególności dla dzielnej Mamusi i najmniejszego KSIĘCIA - napisała.

Przypomnijmy, że niedawno Małgorzata Rozenek chwaliła się na Instagramie, że lekarz dał jej ksywkę "Matka królów".

Jak to powiedział mi lekarz: Matka królów. Tak się nazywa kobietę, która rodzi samych synów" - napisała.

Wygląda na to, że sporo osób widzi w gwieździe królową. My oczywiście przyłączamy się do gratulacji!

