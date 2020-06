Książę William i księżna Kate złożyli księciu Edynburga serdeczne życzenia z okazji 99. urodzin. Jednocześnie podzielili się wspólnymi zdjęciami z Filipem.

Kate Middleton od samego początku znajomości dobrze czuje się w towarzystwie księcia Filipa. Zachowuje się swobodnie, co nie zawsze było takie oczywiste przy królowej Elżbiecie II, której za wszelką cenę chce zaimponować. Z Filipem wiele ją łączy - oboje lubią zabawę i mają podobne poczucie humoru.

Wśród fotografii znalazło się także najnowsze zdjęcie jubilata z królową Elżbietą II. Para pozowała przed zamkiem Windsor, gdzie spędziła ten wielki dzień.

Młodość i małżeństwo księcia Filipa

"Książę małżonek" przyszedł na świat 10 czerwca 1921 roku w Grecji. Jest mężem królowej Elżbiety II, co czyni go małżonkiem najdłużej panującego władcy w historii imperium brytyjskiego. Dodatkowo książę Filip jest najstarszym współmałżonkiem kiedykolwiek panującego monarchy. Nie zawsze jednak czuł się dobrze w cieniu żony.

Książę Edynburga z duńskiego rodu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg poznał trzynastoletnią Elżbietę, gdy miał osiemnaście lat. Stanowił dla niej zakazaną partię - nie miał pieniędzy, a te, które miał, wydawał na kobiety i zabawę.

Elżbieta poślubiła swojego wybranka w 1947 roku jako księżniczka i choć książę Filip nie przypadł do gustu jej ojcu, nie chciała nawet słyszeć o nikim innym. Po śmierci króla w 1952 roku Elżbieta, jako najstarsza córka, przejęła obowiązki Jerzego VI, by rok później wstąpić na tron Wielkiej Brytanii. Małżonek królowej nie chciał jedynie stać w jej cieniu. Przeszkadzało mu, że jest tylko ozdobnikiem i to nie jego zdanie ma największe znaczenie. Przez długi czas nie mógł zaakceptować, że nie otrzyma tytułu królewskiego.

Książę Filip męczył się w towarzystwie żony. Przeniósł się do osobnej sypialni, w której czekało na niego pojedyncze łóżko. Często wychodził do klubów, by odreagować przytłaczającą sytuację w pałacu Buckingham. W pewnym momencie media zaczęły rozpisywać się o szczegółach hulaszczego życia księcia.

W 2017 roku Filip ogłosił przejście na emeryturę, zamieszkał w odległości dwustu kilometrów od żony w wiejskiej posiadłości Wood Farm. Na czas izolacji mąż królowej przeniósł się do Elżbiety.