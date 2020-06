Kilkanaście lat temu Weronika Marczuk była jedną z największych gwiazd TVN-u, ale nagle zrobiło się o niej cicho. Kolorowa prasa na nowo zainteresowała się byłą żoną Cezarego Pazury dopiero jesienią ubiegłego roku, kiedy potwierdziła, że spodziewa się dziecka. W styczniu na świat przyszła córka celebrytki, Ania.

Co prawda Marczuk daleko do stereotypowej "instamamy", ale od czasu do czasu wypowiada się na temat macierzyństwa i pokazuje dziecko w mediach społecznościowych. Ostatnio zapozowała nawet z kilkumiesięczną Anią dla "Vivy!".

Weronika Marczuk na okładce z dzieckiem

Na instagramowym profilu "Vivy!" pojawiła się już zapowiedź nowego numeru dwutygodnika. Tym razem gwiazdami okładki są Weronika Marczuk i jej córka, Ania.

Od pierwszego momentu czułam się tak, jakbym od dawna była jej matką - czytamy w zaprezentowanym fragmencie wywiadu.

Okładkowe zdjęcie Weroniki Marczuk z córką poruszyło internautów. W komentarzach pod zdjęciem nie brakuje zachwytów i miłych słów.

Cudeńko!

Córunia podobna do mamy.

Jakie śliczne dziewczyny - czytamy.

W następnym poście znalazł się kolejny fragment wywiadu. W rozmowie z Krystyną Pytlakowską zasugerowała, że miała problemy z zajściem w ciążę.

Najpierw mi się wydawało, że na urodzenie swojego dziecka mam jeszcze czas, bo niektóre okoliczności wykluczały możliwość myślenia o ciąży. Gdy podjęłam decyzję, że nie odkładam, okazało się, że nie jest to takie proste - wyznała.

Tym bardziej cieszy nas szczęśliwe rozwiązanie.