Po wpadkach Filipa Chajzera, Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika na antenie "Dzień Dobry TVN", śniadaniówka zaczęła mieć problemy ze słupkami oglądalności. Jeden z flagowych formatów stacji zaczął przegrywać z konkurencyjnym "Pytaniem na śniadanie". Po odejściu z programu Magdy Mołek i Marcina Mellera, Edward Miszczak postanowił zaangażować na ich miejsce Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego. Ten zabieg miał przyciągnąć przed telewizory więcej widzów. Jak się okazuje, wcześniej pod uwagę była brana Grażyna Torbicka, ale się nie zgodziła.

REKLAMA

Grażyna Torbicka odrzuciła pracę w "Dzień Dobry TVN"

Grażyna Torbicka jest bez wątpienia ikoną polskiej telewizji. Kilka lat temu odeszła z Telewizji Polskiej i znalazła pracę w TVN. Prezenterka cieszy się ogromną sympatią widzów, więc nic dziwnego w tym, że może przebierać w propozycjach. Tygodnik "Rewia" donosi, że dziennikarka odrzuciła propozycję poprowadzenia śniadaniówki.

Była namawiana, aby poprowadzić program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Bardzo ją tam cenią, bo uważają, że ma ogromne doświadczenie, klasę i jest marką samą w sobie. Program od dawna ma problem z oglądalnością, a Grażyna z pewnością przyciągnęłaby ludzi przed telewizory. Nie tylko młodych, ale też tych, którzy pamiętają ją z programów TVP - donosi informator "Rewii".

ZOBACZ TEŻ: Filip Chajzer udawał atak paniki w "Dzień Dobry TVN". Teraz KRRiT reaguje na żenujące żarty dziennikarza

Grażyna Torbicka z pewnością mogłaby liczyć na spore wynagrodzenie, jednak mimo to, postanowiła odmówić. Dlaczego tak zrobiła? Wychodzi na to, że wolała poświęcić więcej czasu najbliższym. Mąż dziennikarki jest wybitnym kardiologiem, który teraz ma bardzo dużo pracy, toteż troskliwa żona chce zadbać o to, aby wspólnie spędzali jak najwięcej czasu. Co więcej, Grażyna Torbicka opiekuje się mamą, która jest już w podeszłym wieku.

Nie ma się co dziwić, że prezenterka wybrała najbliższych ponad pracę. Wychodzi na to, że gwiazda tak wielkiego formatu potrafi się oprzeć nawet sporym gażom.