Dominika Tajner rozkręca nowy biznes i zmienia wizerunek. "Zmiany, zmiany! Ostre cięcie!"

Dominika Tajner zmienia swoje życie. Ostatnio była widziana w towarzystwie nowego mężczyzny i rozkręca biznes z udziałem Michała Wiśniewskiego. Teraz postanowiła zmienić swoją fryzurę i pochwaliła się efektami na Instagramie.

Zobacz wideo The Story Of My Life. Michał Wiśniewski i Dominika Tajner opowiedzą o swoim pierwszym spotkaniu. Było zaplanowane?