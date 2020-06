Małgorzata Rozenek urodziła! Tak będzie wyglądać pokój synka. Czekają na niego niezłe luksusy

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdanwłaśnie zostali rodzicami. Ich synek przyszedł na świat 10 czerwca. Na tę wspaniałą wiadomość czekali fani i media w całej Polsce Gwiazda chętnie mówiła o przygotowaniach do porodu. Zobaczymy zatem, jak urządziła pokój dla swojego wyczekanego synka. Jest przepełniony bielą i eleganckimi dodatkami. Taki pokój znajduje się w ich warszawskiej willi.

Pokój dziecka Małgorzaty Rozenek

Zdjęciami wnętrz Perfekcyjna pochwaliła się na Instagramie. Małgosia znana z wyczucia stylu zdecydowała się na biel połączona z delikatną szarością. Wyznała też, że zanim urządziła pokój, radziła się znajomych co do wyboru koloru.

Bardzo mi zależało, żeby było dzidziusiowo, ale męsko. Nie ma za dużo falbanek, ozdóbek, są szlachetne tkaniny, piękne proste dodatki i najpiękniejsze połączenie szarości z odrobiną nieba i gołębim kolorem. Jestem zachwycona - pisała Rozenek.

Wywiad wśród innych znajomych, znajomych mam, nie zostawił innego wyboru - dodała.

Warto również dodać, że Perfekcyjna zaopatrzyła się aż w trzy łóżeczka dla maleństwa. Pierwsze z nich to standardowe, drewniane łóżko znajdujące się w pokoju. Drugie to tzw. łóżeczko Mojżeszowe, które z łatwością można przenosić. Trzecia to kołyska, w której również ma funkcję spania. Pasuję także idealnie do łóżka rodziców.

Małgorzata Rozenek nie zapomniała o wózku, który także komponuje się z szykownym pokojem. Jest w kolorze gołębiej bieli. Gwiazda mocno się postarała, by jej pociecha miała idealne warunki.