Karolina Szostak została przyłapana z nowym partnerem. Wygląda na to, że prezenterka odnalazła miłość

Karolina Szostak do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Często opowiadała, że nie może znaleźć tego jedynego. Los się do niej uśmiechnął i wszystko wskazuje na to, że prezenterka odnalazła nową miłość. Ostatnio została sfotografowana u boku dojrzałego mężczyzny.

Zobacz wideo Nie tylko Karolina Szostak przeszła ogromną metamorfozę. Te gwiazdy też sporo schudły

Karolina Szostak z nowym partnerem

Dziennikarka sportowa i mężczyzna zostali sfotografowani w niedzielne po południe przed jedną z restauracji na warszawskim śródmieściu. Karolina wydaje się być szczęśliwa u boku nowego partnera, który wydaje się być nieco od niej starszy. Dziennikarka sportowa swój związek utrzymuje w tajemnicy. Do tej pory nie pokazywała się ze swoim wybrankiem i nie opowiadała o nim. Jak donoszą źródła, wiadomo tylko, że mężczyzna ma na imię Paweł i jest warszawskim biznesmenem. Para spotyka się już od pół roku.

Celebrytka na ten wypad wybrała oryginalną skórzaną kurtkę, białą bluzkę, jeansy i wygodne buty sportowe. Jej ukochany zdecydował się na koszulkę z podobizną Myszki Miki, kurtkę, jeansowe spodnie i sportowe buty. Zdjęcia spacerującej pary odnajdziecie w naszej galerii.

Karolina Szostak - związki

W 2017 roku dziennikarka została bohaterką mediów za sprawą nowego partnera, Vlada, milionera z Ukrainy. Karolina miała poznać przystojnego biznesmena w jego willi Marbelli na południu Hiszpanii. Podobno mężczyzna miał kupić celebrytce klub fitness. Wyszło na jaw, że Vlad jest żonaty i Szostak zarzucano, że rozbija małżeństwo.

Okazało się, że przedsiębiorca był w trakcie rozwodu z Marią Jones. Prezenterka zabrała głos w sprawie, informując, że nie rozbija małżeństwa, nigdy nie miała romansu z bajecznie bogatym Ukraińcem i nigdy nie oferowano jej klubu fitness.

W wywiadzie dla magazynu "Viva!" Karolina opowiedziała o przelotnych romansach i związkach z mężczyznami.

Uważam, że nie ma sensu wchodzić w związek, jeżeli facet nie jest w stu procentach gotowy. Może tu tkwi problem? Teraz kiedy poznaję mężczyznę, z którym teoretycznie mogłabym być, od razu zaczynam go oceniać, prześwietlać i patrzeć na niego od tej ukrytej strony, której nikt nie pokazuje na pierwszej randce. U mnie to już się uruchamia podświadomie - wyznała prezenterka.

Najwidoczniej Karolina zdążyła prześwietlić nowego partnera i zdał test. Wyglądają na szczęśliwie zakochanych!