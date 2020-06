Małgorzata Rozenek urodziła! Jak wyglądał poród? Było luksusowo i zgodnie z planem

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powitali na świecie swoje pierwsze dziecko! Małgorzata urodziła w środę z samego rana. Do porodu przygotowywała się już od dłuższego czasu - wiemy, jak wygląda pokój dla jej trzeciego synka, jakim wózkiem będzie jeździł oraz jak wyglądała Małgosia na dobę przed wielkim dniem, bowiem pokazała zdjęcia z efektów pracy salonu kosmetycznego na kilka godzin przed wyprawą do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy zobaczymy dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana?

Małgorzata Rozenek urodziła! Jak wyglądał poród?

Małgorzata Rozenek już jakiś czas temu wspominała, że poród odbędzie się przez cesarskie cięcie - tak, jak jej poprzednie dwa. Ze względów medycznych wszyscy synowie Małgosi przyszli na świat przy pomocy lekarzy. Dokłada data porodu do ostatniej chwili znana była właściwie tylko rodzicom, kiedy jednak wieczór wcześniej do mediów trafiły zdjęcia paparazzi sprzed jednego z warszawskich szpitali, wszyscy wiedzieliśmy, że następnego dnia o poranku powitamy wspólnie z Małgosią jej trzecie dziecko.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali jedną z popularnych wśród gwiazd prywatnych klinik w Warszawie. Cesarskie cięcie było planowane i wszystko wskazuje na to, że przebiegło bez komplikacji. Wieczór wcześniej Małgosia zgłosiła się z mężem na oddział. Noc spędzili wspólnie w luksusowych warunkach (o inne Małgosi nie podejrzewamy!), a o poranku powitali wspólnie na świecie dziecko.

Sprawdzaliśmy ceny prywatnych porodów w Warszawie i w zależności od wykupionego pakietu w wersji premium przyjemność ta może kosztować nawet ponad 20 tysięcy złotych - generalnie zestawy z cesarskim cięciem planowanym są droższe od porodu naturalnego, dochodzi tu bowiem cena operacji. W tej cenie jednak dostaje się luksusy, które rzadko kiedy można spotkać w państwowych szpitalach.

Małgorzata Rozenek i jej wyczekana trzecia ciąża

Małgorzata Rozenek ma już dwóch synów z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenekiem. Jednak razem z Radosławem Majdanem nie ukrywała, że marzy o trzecim dziecku. Niestety, nie było to proste. Konieczna była procedura in vitro, dzięki której po wielu miesiącach udało się wreszcie osiągnąć upragniony cel - w grudniu dowiedzieliśmy się, że Małgosia jest w ciąży. Choć dla niej nie była to pierwszyzna, co innego dla Radka - on przez kilka miesięcy przygotowywał się intensywnie do zupełnie nowej roli ojca. Jak się sprawdzi? Mamy nadzieję, że będzie perfekcyjnie!