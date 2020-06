Paulina Krupińska wstawiła zdjęcie z mamą. Kobiety są do siebie uderzająco podobne. Wyglądają jak siostry

Paulina Krupińska to polska modelka, która obecnie spełnia się jako prowadząca "Dzień Dobry TVN". W 2012 roku prezenterka zdobyła tytuł Miss Polonia, a rok później reprezentowała Polskę jako uczestniczka konkursu Miss Universe. Nie mamy wątpliwości, że urodę odziedziczyła po swojej mamie.

Paulina Krupińska z mamą na Instagramie

W jednej z relacji na instagramowym profilu prezenterki pojawiło się zdjęcie z mamą, dla której czas ewidentnie się zatrzymał. Trzeba przyznać, że panie są do siebie są uderzająco podobne. Z późniejszych InstaStories wynika, że Paulina spędza miłe chwile w hotelu w Zakopanem. Miejsce robi wrażenie, a widok na góry jest wręcz obłędny. Szczególnie z perspektywy basenu. Wygląda na to, że mama i córka postawiły na odrobinę relaksu z najwyższej półki, by wspólnie cieszyć się miło spędzonymi chwilami.

Paulina Krupińska Paulina Krupińska - instagram

Przypomnijmy, że Paulina też jest już mamą. Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka po raz pierwszy zostali rodzicami w 2015 roku. Wtedy na świat przyszła Antonina. Dwa lata później urodził się Jędrzej - 15 maja 2017 roku.

Paulina Krupińska to jedna z tych kobiet, które w godny podziwu sposób potrafią pogodzić macierzyństwo z dynamicznie rozwijającą się karierą. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc najbliższych. Prezenterka wielokrotnie wspominała, że ma w mężu ogromne oparcie. Paulinę wspierają także rodzice:

Mam fantastycznych rodziców, którzy dali mi mnóstwo miłości, ciepła i poczucia bezpieczeństwa, które niosą mnie przez całe życie. To dzięki nim jestem urodzoną optymistką, wszystkim dobrze życzę i nikogo nie krytykuję, pod warunkiem, że nikt nikomu nie robi krzywdy - mówiła w rozmowie z faktem.

Rodzice są blisko Pauliny i bardzo kochają córkę. Modelka wyznała, że tata ogląda każdy program z jej udziałem i zawsze komentuje miłym słowem.