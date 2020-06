cerrie35 3 godziny temu 0

Fakt jest taki, że faktycznie cała stylizacja wygląda niechlujnie. To, że każda z tych rzeczy jest droga, jeszcze nie oznacza, że razem dobrze wyglądają. Za duży płaszcz wisi na Pani Boruc jak na sklepowym manekinie, te toporne sandały wyglądają tak jakby Pani Boruc nie miała innego obuwia i z braku laku ubrała na nogi to co miała, niestety góra jest zbyt delikatna do tak ciężkiego obuwia. I jeszcze kobieta stoi w tak niechlujnej pozie. Czyżby styl na kloszarda, gdzie biednemu człowiekowi z ulicy nie przeszkadza, że ciuchy są nieco za duże, bo taki się cieszy że w ogóle ma co na grzbiet włożyć?