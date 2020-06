Angelina Jolie postawiła ultimatum Bradowi. Jennifer Aniston albo rodzina. Brad Pitt musiał wybrać

cerrie35 pół godziny temu 0

Ale popatrzcie jaka zawzięta baba. O takich ludziach mówi się pies ogrodnika, samemu nie zje a drugiemu nie da. A to co wyprawia ta kobieta, jest to już szantaż emocjonalny. Żal mi Brada i Shiloh, bo już nieraz mogliśmy przeczytać jak bardzo emocjonalnie są ze sobą związani. Przykro widzieć, iż kobieta jest tak naładowana negatywnymi emocjami, iż nie może znieść myśli, że jej były mógłby lepiej ułożyć sobie życie od niej. To nie jest dobre dla nikogo, a już tym bardziej nie jest dobre dla jej dzieci. Ona też nie zazna szczęścia, jeśli nie będzie w stanie pogodzić się z tym, że można żyć w zgodzie z drugą osobą i pozwolić jej na szczęście przy kimś innym. Kobieta ma ogromny problem, ale to jest jej problem, nie mogą na tym cierpieć ani dzieci, ani Brad.

Smutne. Wielka, znana i popularna aktorka, a proszę, jaka jest prywatnie. To jest dowód na to, że każda znana osoba czy celebryta ma dwie twarze. Brad przecież tak samo. Nikt z nas nie wie jaki on jest prywatnie.