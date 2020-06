Małgorzata Rozenek zbiera się na porodówkę. "Ruszamy w jedną z najważniejszych podróży naszego życia"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już za chwilę powitają na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Gwiazda miała urodzić na początku czerwca, a więc termin nieco się przedłuża. Jednak w końcu nadszedł ten długo wyczekiwany przez parę moment. Małgosia i Radzio wybierają się już do szpitala!

REKLAMA

Zobacz wideo Raz Rozenek, raz Beyonce!

Małgorzata Rozenek urodzi lada moment

"Perfekcyjna" pochwaliła się we wtorek wieczorem bardzo osobistym wpisem. Z jej słów wynika, że razem z mężem wybierają się już do szpitala! Oznacza to, że nowy członek rodziny Rozenek-Majdan już niedługo pojawi się na świecie.

Przyszedł czas... Ruszamy w jedną z najważniejszych podróży naszego życia. Trzymajcie kciuki - czytamy w opisie.

Rozenek opublikowała z tej okazji aż dwa zdjęcia. Na jednym z nich widzimy elegancką mamę, która pozuje tuż obok wyprawki. Do szpitala zabiera ze sobą między innymi walizkę, torbę i kosmetyczkę, a to wszystko w odcieniu bieli. Na kolejnym zdjęciu pozuje z nią już Radzio, który czule całuje ją w głowę i trzyma za ciążowy brzuch.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Małgorzata Rozenek pochwaliła się ksywką, którą dostała od lekarza. Jest piękna i związana z płcią jej dziecka

Internauci nie kryją, że również i im towarzyszą ogromne emocje! Komentarzy jest już naprawdę wiele.

Wszyscy nie możemy się doczekać.

Zawał!

Całą ciążę cieszyliśmy się z Wami i obserwowaliśmy, teraz czekamy i trzymamy kciuki.

Dziś myślałam czy to "już". Czekamy z niecierpliwością - pisali.

My również już nie możemy się doczekać! Małgosi życzymy powodzenia i prosimy o jak najwięcej zdjęć kolejnego synka!